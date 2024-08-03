Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Lille-Fenerbahçe maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın güçlü ekibi Lille ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turunun ilk etabında Lugano'yu eleyen Fenerbahçe, Lille karşısında da kazanmak ve kendi sahasında oynayacağı maç öncesinde avantajı eline almak istiyor. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransa'nın Lille takımına konuk olacak.

Lille-Fenerbahçe mücadelesi Pierre Mauroy Stadyumu'nda 6 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadelenin Exxen'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda Lille turu öncesi 2 değişiklik yapıldı.Lugano maçından farklı olarak kadrodan çıkarılan isimlerve sakatlığı bulunanolurken, kadroya eklenen isimlerve yeni transferoldu.Öte yandan Lugano turunda kadroda bulunmayanve, yine kadroya dahil edilmedi.Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri.