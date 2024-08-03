Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Lille-Fenerbahçe maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa'nın güçlü ekibi Lille ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turunun ilk etabında Lugano'yu eleyen Fenerbahçe, Lille karşısında da kazanmak ve kendi sahasında oynayacağı maç öncesinde avantajı eline almak istiyor. Peki, Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?LİLLE - FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransa'nın Lille takımına konuk olacak.Lille-Fenerbahçe mücadelesi Pierre Mauroy Stadyumu'nda 6 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadelenin Exxen'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.FENERBAHÇE LİLLE MAÇI KAMP KADROSU
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda Lille turu öncesi 2 değişiklik yapıldı.
Lugano maçından farklı olarak kadrodan çıkarılan isimler Ryan Kent
ve sakatlığı bulunan Fred
olurken, kadroya eklenen isimler Miha Zajc
ve yeni transfer Youssef En-Nesyri
oldu.
Öte yandan Lugano turunda kadroda bulunmayan Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Emre Mor
ve Burak Kapacak
, yine kadroya dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin müsabakaya 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu;
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri.
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