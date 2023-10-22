Lille evinde Yusuf Yazıcı'yla kazandı

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Lille sahasında konuk ettiği Brest'i, 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lille evinde Yusuf Yazıcı'yla kazandı
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22 Ekim 2023 17:56
Son güncelleme 22 Ekim 2023 18:12
Fransa Ligue 1, 9. hafta karşılaşmasında Lille evinde ağırladığı Brest'i 1-0 mağlup etti.

Lille'e galibiyeti getiren golü 6. dakikada milli yıldız Yusuf Yazıcı kaydetti. Yusuf Yazıcı attığı bu golle beraber bu sezonki 3. golünü kaydetmiş oldu.

Lille aldığı bu galibiyetle beraber puanını 15'e yükseltirken, Brest aldığı bu mağlubiyetle 15 puanda kalmış oldu.

Lille bir sonraki karşılaşmasında sahasında Monaco'yu ağırlarken, Brest'de kendi evinde Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

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