Lille, evinde Lyon'a diş geçiremedi!

Fransa Ligue 1'de 18. hafta mücadelesinde Lille, konuk ettiği Lyon'la 0-0 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Lille, evinde Lyon'a diş geçiremedi!
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12 Aralık 2021 16:53
Fransa Ligue 1'de 18. hafta karşılaşmasında Lille, Lyon'u ağırladı.

Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Lille'de forma giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı süre almadı.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Lille, 25 puanla 11. sırada yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan Lyon ise 23 puanla 13. sırada yer buldu.

Lille, gelecek hafta Bordeaux deplasmanına gidecek. Lyon ise Metz'i ağırlayacak.


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