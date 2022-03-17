UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Lille, kendi sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi.



2-0'ın rövanşında Fransa'da oynanan karşılaşmayı Chelsea 2-1 kazandı ve tur atladı. İngiliz ekibine çeyrek finali getiren golleri 45+3. dakikada Christian Pulisic ve 71. dakikada Cesar Azpilicueta kaydetti.



Chelsea'nin çeyrek finaldeki rakibi 18 Mart Cuma günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.



BURAK YILMAZ TARİHE GEÇTİ!



Lille'in tek golü 38. dakikada penaltıdan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'dan gelirken, tecrübeli futbolcu bu golle tarihe geçti. 37 yaşındaki futbolcu Ryan Giggs ve Paolo Maldini'den sonra Şampiyonlar Ligi eleme turlarında gol atan en yaşlı futbolcu oldu.



Burak Yılmaz ayrıca 3 gole ulaşarak, 2 gollü Arda Turan'ı geride bıraktı ve Devler Ligi'nde son 16'dan sonra eleme turlarında en çok gol atan Türk futbolcu oldu.



Lille'de Burak, 90 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik ise ilk 11'de başladığı maçta 58. dakikada kenara geldi.





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