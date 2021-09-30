Lille'den Yusuf Yazıcı için açıklama

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lille'den Yusuf Yazıcı için açıklama
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30 Eylül 2021 17:36
Fransa Ligi takımlarından Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın geleceği tartışma konusu oldu. Bu sezon beklediği kadar forma giyemeyen Yusuf Yazıcı için ayrılık iddiaları konuşulurken, önemli bir açıklama geldi.

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Yusuf Yazıcı'nın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Jocelyn Gourvennec, "Yusuf oynayamadığı için hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü istediği kadar forma giyemedi. Onunla çok sık konuşuyorum. O karakterli bir insan. Maça ilk 11'de başlamadığında, iyi şeyler yapamayacağını düşünmemeli. Yedek olsa bile takıma bir şeyler katabilir. O çok yetenekli. İnanılmaz şeyler yapabilme yeteneğine sahip. Mükemmel bir sol ayağı var. Takıma yardım etmeye hazır olmalı." açıklamasını yaptı.

Bu sezon 10 resmi maçta forma giyen Yusuf Yazıcı, sadece 4 kez ilk 11'de başladı. 362 dakika sahada kalan 24 yaşındaki milli futbolcu, 1 gol ve 1 asistle oynadı.


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