Lille'den Fenerbahçe için paylaşım!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Lille'den bir paylaşım geldi.
Fransız temsilcisi, sosyal medya hesabından İstanbul'dan çeşitli görseller paylaştı. Lille, bu paylaşımlarına, "Fırtına öncesi sessizlik" ifadelerini yazdı.
Lille, sahasında oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe ile Lille arasında bugün Kadıköy'de oynanacak rövanş karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.
Lille'in paylaştığı görsellerden bazıları:
Fransız temsilcisi, sosyal medya hesabından İstanbul'dan çeşitli görseller paylaştı. Lille, bu paylaşımlarına, "Fırtına öncesi sessizlik" ifadelerini yazdı.
Lille, sahasında oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe ile Lille arasında bugün Kadıköy'de oynanacak rövanş karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.
Lille'in paylaştığı görsellerden bazıları:
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