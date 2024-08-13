Lille'den Fenerbahçe için paylaşım!

Fenerbahçe ile karşılaşacak Lille, sosyal medya hesabından İstanbul görselleri paylaştı ve, "Fırtına öncesi sessizlik" ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lille'den Fenerbahçe için paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2024 15:14
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Lille'den bir paylaşım geldi.

Fransız temsilcisi, sosyal medya hesabından İstanbul'dan çeşitli görseller paylaştı. Lille, bu paylaşımlarına, "Fırtına öncesi sessizlik" ifadelerini yazdı.

Lille, sahasında oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe ile Lille arasında bugün Kadıköy'de oynanacak rövanş karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

Lille'in paylaştığı görsellerden bazıları:








GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery