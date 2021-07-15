Lille'den Burak Yılmaz'a 36. yaş kutlaması

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.

Haber; AA
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Lille'den Burak Yılmaz'a 36. yaş kutlaması
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15 Temmuz 2021 14:56
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.

Fransız temsilcisinin sosyal medya hesabındaki mesajda, "Burak Yılmaz 36 yaşında. İyi ki doğdun KRAL." ifadeleri kullanıldı.

Mesajda milli futbolcunun gollerinin de yer aldığı 1 dakikalık görüntü paylaşıldı.


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