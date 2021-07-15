Lille'den Burak Yılmaz'a 36. yaş kutlaması

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.
Fransız temsilcisinin sosyal medya hesabındaki mesajda, "Burak Yılmaz 36 yaşında. İyi ki doğdun KRAL." ifadeleri kullanıldı.
Mesajda milli futbolcunun gollerinin de yer aldığı 1 dakikalık görüntü paylaşıldı.
Fransız temsilcisinin sosyal medya hesabındaki mesajda, "Burak Yılmaz 36 yaşında. İyi ki doğdun KRAL." ifadeleri kullanıldı.
Mesajda milli futbolcunun gollerinin de yer aldığı 1 dakikalık görüntü paylaşıldı.
'Kral' @yilmazburak17 36 yaşında! 🎂
2🥇 Gol Kralı
2🏆 Süper Lig
5🏆 Türkiye Kupası
4🏆 TFF Süper Kupa
1🏆 Fransa Ligue 1 pic.twitter.com/VoXbOKYDOs
— Sporx (@sporx) July 15, 2021
🎂 Notre KRAL souffle aujourd'hui ses 3⃣6⃣ bougies !
Souhaitons tous un très joyeux anniversaire à @yilmazburak17 🥰 pic.twitter.com/U3brHj6oXf
— LOSC (@losclive) July 15, 2021