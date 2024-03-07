Lille'den Avusturya'da büyük avantaj!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz, evinde Fransa temsilcisi Lille'e 3-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lille'den Avusturya'da büyük avantaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2024 22:36
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz, evinde Fransa temsilcisi Lille'i konuk etti. 

Merkur Arena'da oynanan mücadeleyi Lille, 3-0 kazandı. 

Strum Graz'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 51. dakikalarda Jonathan David ile 71. dakikada Edon Zhegrova kaydetti.
 Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.


GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery