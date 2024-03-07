UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz, evinde Fransa temsilcisi Lille'i konuk etti.
Merkur Arena'da oynanan mücadeleyi Lille, 3-0 kazandı.
Strum Graz'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 51. dakikalarda Jonathan David ile 71. dakikada Edon Zhegrova kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.
Merkur Arena'da oynanan mücadeleyi Lille, 3-0 kazandı.
Strum Graz'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 51. dakikalarda Jonathan David ile 71. dakikada Edon Zhegrova kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU