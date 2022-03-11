Lille'de Zeki Çelik için transfer kararı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, milli futbolcumuz Zeki Çelik ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



Fransız basınında yer alan habere göre; Lille'nin sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Zeki'den bonservis kazanmak istediği ve bu yaz milli oyuncumuzu satmayı planladığı belirtildi.



Medyanın haberinde, Fransız ekibinin 25 yaşındaki Zeki'nin yerini ise Clermont ile kontratı sezon sonunda bitecek Akim Zedadka ile doldurmak istediği ifade edildi.



Milli futbolcumuz Zeki Çelik'in adı, İspanya'dan Atletico Madrid ile birlikte, İngiltere Premier Lig'den birkaç ekiple anılıyor.



Öte yandan Lille'nin Zedadka transferinde rakiplerinin ise Montpellier, Sevilla ve Lazio olduğu aktarıldı.





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