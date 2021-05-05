Lille'de nisan ayının futbolcusu Burak Yılmaz

Fransa Ligi'nde Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Nisan ayına damga vurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Lille'de nisan ayının futbolcusu Burak Yılmaz
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05 Mayıs 2021 21:14
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda nisan ayının futbolcusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün nisan ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

35 yaşındaki forvet, nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı.

Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının da futbolcusu seçilmişti.

Ligue 1'de bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 13 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

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