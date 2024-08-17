Lille'de Angel Gomes sakatlandı!

Ligue 1'in ilk haftasında Lille, Reims'e konuk oldu. Maçın 15'inci dakikasında sakatlanan Angel Gomes hastaneye kaldırıldı.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lille'de Angel Gomes sakatlandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2024 21:06
Son güncelleme 17 Ağustos 2024 21:21
Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Reims ile Lille karşı karşıya geldi.

Maçın 12. dakikasında Lilleli oyuncu Angel Gomes, Reimsli futbolcu Amadou Kone'nin sert faulü sonrasında yerde kaldı.

Angel Gomes yere düştükten sonra maçın hakemi direkt sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. Angel Gomes için saha içerisinde 25 dakikalık bir tedavi uygulandı.

Bu sırada maç oynanmadı ve stadyumda sık sık tecrübeli futbolcu için tezahürat yapıldı. Angel Gomes sağlık görevlileri tarafından sedyeye bindirildi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oyuncunun tedavisinin ardından oyun uzun süre durakladı. Futbolcular bir süre ısınma çalışması yaptıktan sonra maç yeniden başladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery