Lille, Burak Yılmaz'la kazanarak takibini sürdürdü

Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Lille, deplasmanda Nimes'e konuk oldu.



Costieres Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lille 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardıç



Maçın kilidini açan isim Milli futbolcumuz Burak Yılmaz oldu. Burak Yılmaz, 29. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.



İkinci yarıda Lille, oyunu tutmayı başarırken topa daha fazla sahip olmak istedi. 75. dakikada Burak Yılmaz yerini Jonathan David'e bırakırken diğer Milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı karşılaşmada oynamadı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Lille sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Lille 39 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Nimes ise 12 puanla son sıradan kurtulamadı.



