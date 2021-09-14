Lille, Alman zırhını parçalayamadı

Milli oyuncularımızın oynadığı Lille, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Wolfsburg ile 0-0 berabere kaldı. Lille'in 90+6. dakikada kazandığı penaltı, VAR incelemesinin sonrasında iptal edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lille, Alman zırhını parçalayamadı
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14 Eylül 2021 23:58
Fransa Ligi'nin son şampiyonu Lille, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında evinde Wolfsburg'u ağırladı. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık sonuçla noktalandı.

Karşılaşma boyunca daha etkili taraf Lille olsa da, Wolfsburg defansı ve kaleci Casteels eşitliğin bozulmasını engelledi. Öte yandan Wolfsburg'da Brooks, 63. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lille'in 90+6. dakikada kazandığı penaltı da VAR incelemesinin sonrasında iptal edildi.

Lille'de milli oyuncularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmada 90 dakika süre alırken, Yusuf Yazıcı ise 74. dakikada oyuna dahil oldu.

G Grubu'nun 2. haftasında Lille, Salzburg deplasmanına gidecekken, Wolfsburg evinde Sevilla'yı ağırlayacak.


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