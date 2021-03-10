Lille açıkladı; "Kral Burak Yılmaz geri döndü"

Fransa Ligi takımlarından Lille, Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından geri döndüğünü açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; losc.fr
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Lille açıkladı; 'Kral Burak Yılmaz geri döndü'
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10 Mart 2021 18:19
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın sakatlığının geçtiği bildirildi.

Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sakatlığını atlatan 35 yaşındaki oyuncunun antrenmanlara başladığı belirtildi. 

Paylaşımda, "Kral antrenmana geri döndü" ifadesi kullanıldı. 

Burak Yılmaz, ocak ayının başında baldırından sakatlanmış ve uzun süre takımından ayrı kalmıştı.



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