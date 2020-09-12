Lille, 4. Türk oyuncuyu da kadroya kattı

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Lille, 4. Türk oyuncuyu da kadroya kattı
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12 Eylül 2020 21:37
Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e resmi imzayı attı.

Fransız ekibi, "Jenerasyonunun en potansiyelli oyuncularından Mustafa Kapı artık bir Lille oyuncusu. Galatasaray'dan geldi ve bugün sözleşmeyi imzaladı" diyerek transferi resmen duyurdu.

Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'i bulunduran Lille, böylece 4. Türk oyuncuyu da bünyesine katmış oldu.



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