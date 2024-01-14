Lille, 3 puanı 3 golle aldı

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Lille evinde Lorient'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lille, 3 puanı 3 golle aldı
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14 Ocak 2024 16:56
Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Paulo Fonseca'nın ekibi Lille ile Regis Le Bris'in yönetimindeki Lorient karşı karşıya geldi.

Decathlon Arena'da oynanan mücadeleyi Lille 3-0 kazanırken goller; 37. dakikada Jonathan David, 90. dakikada Remy Cabella ve 90+3'te Edon Zhegrova'dan geldi.

Lille'de maça ilk 11 başlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 77 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Lille puanını 31'e yükseltirken, Lorient 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Lille deplasmanda Montpellier'e konuk olurken, Lorient evinde Le Havre'ı ağırlayacak.

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