Schalke 04'ün 19 yaşındaki Türk asıllı oyuncusu Mehmet Can Aydın, Lille'in gündemine girdi.



Marca'da yer alan habere göre; Schalke 04 formasıyla gösterdiği performans birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Mehmet Can Aydın için ilk hamle Lille'den geldi. Schalke 04'ün kadrosunda tutmak ve yeniden Bundesliga'ya yükselmek için kullanmak istediği Mehmet Can için Lille'in önemli bir teklif sunacağı da vurgulandı.



Lille dışında İspanya'dan Valencia ve Real Betis, Fransa'dan ise Olimpik Marsilya'nın ilgisini çektiği belirtildi.



Schalke 04'ün gelecek teklifin miktarına göre Mehmet Can Aydın'ı satmak isteyeceği ve oluşan bütçeyle transferde daha önemli adımlar atabileceği kaydedildi.



ALMANYA U19'DA OYNUYOR



Schalke 04 altyapısından yetişen Mehmet Can Aydın, Schalke 04 formasıyla 5 maça çıktı ve 411 dakika süre aldı.



Almanya U19 Milli Takımı için 2 maça çıkan Mehmet Can, 1 gol atma başarısı gösterdi.