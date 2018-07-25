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Lille, 16 yaşındaki Ferhat'ı renklerine bağladı

Fransız kulübü Lille, Valencia altyapısından yetişen Türk futbolcu Ferhat Çoğalan ile 3 yıllığına anlaştı

Kaynak: AA
Lille, 16 yaşındaki Ferhat'ı renklerine bağladı
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25 Temmuz 2018 19:36
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, İspanyol kulübü Valencia'nın altyapısındaki Türk oyuncu Ferhat Çoğalan'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhat ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransa doğumlu Ferhat, Türkiye'nin 14, 15 ve 16 yaş altı milli takımlarında oynadı.

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