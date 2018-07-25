Lille, 16 yaşındaki Ferhat'ı renklerine bağladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, İspanyol kulübü Valencia'nın altyapısındaki Türk oyuncu Ferhat Çoğalan'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhat ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Fransa doğumlu Ferhat, Türkiye'nin 14, 15 ve 16 yaş altı milli takımlarında oynadı.
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhat ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Fransa doğumlu Ferhat, Türkiye'nin 14, 15 ve 16 yaş altı milli takımlarında oynadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın