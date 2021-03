Lillard'ın, son 18 ayda birçok yakınını kaybettiği ortaya çıktı

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, kendisine karşı genel olarak sebepsiz yere eleştirici bir tutum sergileyenler hakkında konuştu.



Lillard yakın zamanda The Athletic ile yaptığı bir söyleşide, hayranların ve seyircilerin genellikle oyuncular için perde arkasında olup bitenlerin farkında olmadıklarını belirtti.



Dame, The Athletic yazarı Jason Quick'e şu açıklamaları yaptı:



"Son bir buçuk sene, ailem için zor bir dönemdi. İnsanların hiçbir fikri yok tabii ki.



Şunu söyleyeyim; son bir buçuk yıl benim için acı-tatlı bir süreçti. Pek çok insan bunu bilmez, çünkü ben sempati aramam ya da bahane uydurmam. Sadece çıkar işimi yaparım. Twitter'a ve Instagram'a girdiğinizde, insanların söyleyecek çok şeyi oluyor. 'Şunu başaramadın, bunu yapamadın, takımın asla şampiyon olamayacak' falan gibi. Herkesin sürekli negatif şeyler söyleyesi oluyor.



Ve ben bunu gördüğümde kendi kendime diyorum ki, her gün antrenman için buraya geliyorum, her maça çıkıp oynuyorum, bahane falan uydurmuyorum, her şeyi doğru şekilde yapıyorum, ve iyi de efor sarfediyorum. İşler kötü gittiğinde, bundan çekinmiyorum, 'Benim hatam, yeterince iyi değildim.' diyorum. Her şey yolunda gittiği zaman da, asla başarıyı kendime atfetmiyorum. Ve bu doğru şeyi yapmaya çalıştığım için de değil. Hissettiklerimi ve gördüklerimi söylüyorum sadece.



Bence bizim de bir hayatımız olduğunu dikkate almayan pek çok insan var..."



18 AYDA BİRÇOK YAKININI KAYBETTİ...



Quick, Lillard ile yaptığı söyleşinin bulunduğu makalede, yıldız oyuncunun bahsettiği bir buçuk yıllık dönemde neler yaşadığını şu şekilde kaleme aldı:



"Sadece son bir buçuk yılda, Dame Dolla birçok zorlu trajediyle karşı karşıya kalmıştı.



Duygularının bu denli yıpranmış olmasının sebebi, son 18 ayda bir ömüre sığacak trajedi yaşamış olmasıydı. 2020'de özel şefi olan kuzeninin cesedini bulan kişi olmuştu. Bir teyzesini kanserden kaybetmişti. Bir aile arkadaşı koronavirüse kurban gitmişti ve 2021'in ilk aylarında da, Batı Oakland'da bir kuzeni öldürülmüştü.



Ve en son ise, geçtiğimiz Perşembe, Lakers maçından önceki gün, Lillard yakın çevresindeki iki kişinin vurularak öldürüldüğü haberini almıştı. Bu kişilerden biri, Kasım ayında Portland'da ailesinin Şükran Günü yemeğinde yer alacak kadar yakın olduğu bir kuzeniydi. Diğeri ise ailesinden biri gibiydi. 2012'de Trail Blazers tarafından Draft edildiğinde Portland'a taşınan ilk aile üyelerinden biri olan, en yakın kuzeninin belki de en iyi arkadaşıydı."