Lillard'ın KOVID-19'dan kaçınma yöntemi: "Odamda olacağım, takılacağım..."

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, NBA bubble'ı hakkında korku duyduğunu ifade etti ve KOVID-19 önleme planını paylaştı.



Lillard ve Trail Blazers, 30 Temmuz'dan itibaren Orlando'daki "bubble" maçlarına katılması planlanan 22 takım arasında yer alıyor.



Ancak Lillard, koronavirüsün "bubble" içine girip yayılmasından endişe duyuyor. Blazers süperstarı, Portland muhabirleriyle bunun hakkında planlarından bahsetti:



"Ortalığa çıkmıyor olsak bile, güvenli olmak için takip etmemiz gereken çok fazla insan ve çok farklı şey olduğu için, hala bu bubble'ın içine bir şey yayılma olasılığı olduğunu hissediyorum. Ben buna, 'antrenman kaçta?', 'ağırlık odasına ne zaman girebileceğim?', 'ne zaman şut atacağım?, 'maç günü için plan nedir?' şeklinde yaklaşacağım. Odamda olacağım, PS3'üm, PS4'üm yanımda olacak. Stüdyo ekipmanım, mikrofonum, dizüstü bilgisayarım yanımda olacak. Tüm kitaplarım yanımda olacak. Yani, bu kadar. Odada olacağım, takılacağım."



