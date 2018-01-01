Lillard'dan, "Başka takıma git" diyen Smith'e detaylı yanıt!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, ESPN analisti Stephen A. Smith'in kendisinin Portland'dan ayrılması ve bir şampiyonluk yarışmacısına katılması gerektiği ifadesine yanıt verdi.



Lillard, kendisinin Portland'dan ayrılma zamanının geldiğini söyleyen Smith'e, NBC Sports'tan Lindsey Wisniewski'ye yaptığı açıklamalarda şu şekilde cevap verdi:



"Beni daha büyük bir sahnede görmek istediğini söyleyen herkes, bu işin genelde artılarını düşünse de, hiç eksilerinden bahsetmiyor.



O adımı atarsanız ve işler beklendiği gibi gitmezse, bir sakatlık olursa ve o ekiple pek yakın bir ilişkiniz olmadığı için başka bir adamı getirmeleriyle sizi de üçüncü bir takıma takas ederlerse, her şey paramparça olabilir.



Böyle bir şey asla gerçekleşmeyebilir, ancak kontrolünüzde olmayan birçok şey oluyor. Her iki tarafı da düşünmeniz gerekir. Ama benim için böyle bir durumun gerçekleşmesinin tek yolu, ekibimin bana gelip farklı bir yönde ilerlemek istediğini ve beni artık tutmak istemediğini söyleyerek, gitmek istediğim yeri sormasıyla gerçekleşebilir.



Bunu söyleyen herkes için söylüyorum, eğer kimse Portland'da şampiyon olamayacağımı düşünüyorsa, böyle bir hamle yaparsak ve kazanırsam ne olacak? Bu beni, mirasımı ve kariyerimi nasıl bir yere koyacak?



Kariyerim boyunca herkes 'şu takıma gitmeli' ya da 'daha büyük bir pazara gitmeli' falan diyordu ve diyelim ki gidip başka bir yerde kazandım, o zaman ne olacak? Bu beni nasıl bir pozisyona yerleştirecek? Ben de buna böyle bakıyorum."



2012'den beri Blazers forması giyen Lillard'ın, 2024-25 sezonunun sonuna kadar takımla sözleşmesi bulunuyor.



