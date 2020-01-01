Lillard, "Zamanımızı boşa harcamayalım" mesajını açıkladı!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, 30. yaş gününde takım arkadaşlarına verdiği "Burada zamanımızı boşa harcamayalım!" mesajını açıkladı.



Dame 30. yaş gününü Portland takım arkadaşlarının önünde bazı süslemeler, müzik ve ateşli bir konuşma ile kutladı, bu da Walt Disney World bubble'ında unutulmaz bir gün oldu.



Lillard'ın takım arkadaşlarından sadece bir isteği vardı: içinde bulundukları fedakarlığın hakkını vermeleri:



"Tek doğum günü hediyesi olarak şunu istiyorum, buradaki zamanımızı boşa harcamamamız."



Blazers, normal sezonda Memphis Grizzlies'in 3.5 maç arkasında bulunurken, New Orleans Pelicans ve Sacramento Kings'e karşı eşitlik bozma avantajıyla sekiz tane normal sezon sıralama maçı oynamaya davet edilmeleriyle, büyük ölçüde avantajlı konuma düştü.



"KOLAY BİR ŞEKİLDE ÇIKMAYALIM!"



Lillard, takım arkadaşlarına verdiği bu mesajın ana nedenini şöyle açıkladı:



"Bu mesajı ekiple paylaşmak istedim, çünkü bence yapılacak en kolay şey buraya gelmek ve bir bahane bulmak. Arka kapıdan çıkmanın birçok yolu var. Bu yüzden, bunun sahaya çıkıp playoffları zorlamamız için harika bir fırsat olduğunu anladığımızdan emin olmak istedim. Yani çıkıp ve kolay bir şekilde elenmeyelim ve bir buçuk aylık zamanımızı boşa harcamayalım istedim. Bundan en iyi şekilde yararlanalım ve ekibimizin yapabildiklerini ortaya koyalım."



"'TAMAM GELDİK, OYNADIK' OLSUN İSTEMİYORUM"



Dame D.O.L.L.A., şöyle devam etti:



"Dürüst olmak gerekirse, muhtemelen bunu söylemek zorunda bile değildim, sadece yüksek sesle söylemek istedim. Basitleştirmek istedim. Çünkü antrenman yapma şeklimiz, ekibimizin enerjisi ve düşünce tarzımız bu şekildeydi: Bir şeyler başarmak için buradayız, sadece gösteriş için değil, 'Tamam, geldik ve oynadık' olsun istemiyorum. Ciddi anlamda üretken olmak için buradayız. Ekibimizin düşünce şekli ve benim gözümde görünüş şekli, iş için burada olduğumuz üzerine."



Eğer Portland, Batı sıralamasında dokuzuncu sırada olursa ve sekizinci sıranın dört maç gerisinde olursa, Blazers'ın son playoff sıralamasını yakalamak için iki kez üst üste galibiyet alması gerekiyor.



