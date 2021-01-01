Lillard: "Yüzüksüz de büyük oyuncu olunabilir"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, oyuncuların şampiyonluk yüzüğü kazanmadan da büyük olarak görülebileceğini söyledi.



Dame, genel kanının aksine kariyerini yüzük kazanmadan tamamlama konusunda endişe duymamasıyla biliniyor. İki yıl önce Portland yıldızı, 'hiç yüzük kazanmadan yaşayabileceğini' söylemişti.



Reddit'teki yakın tarihli bir soru-cevap oturumu sırasında Lillard, insanlara birçok büyük oyuncunun bir şampiyonluk kazanamadan emekli olduğunu hatırlatarak, 'yüzük ya da fiyasko' kültürü hakkında konuştu:



"Şu anda bir yüzük kazanamadığınız için eleştirildiğiniz bir dönemde oynuyoruz. Sanki sporda yapılması en zor şey değilmiş gibi. Bunu başaramadan kariyerini tamamlamış o kadar çok insan var ki, bu oldukça zor bir başarı ve birçok şeyin iyi gitmesi gerekiyor.



İnsanların o anı çok sevmesinin nedeni de bu. Ve bu başarıya ulaşmak oldukça zor olduğu için, o fırsatı yakalayabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. 'Yüzük ya da fiyasko' ifadesine inanmıyorum, hatta pek hoşuma da gitmiyor. Bu yüzden kariyerimi bu ifadeye yönelik olarak şekillendirmiyorum."



Charles Barkley, Steve Nash, Allen Iverson, Karl Malone, Vince Carter ve daha birçok efsane oyuncu, NBA'den yüzük alamadan emekli olmuştu.



