Lillard: "Yüzük için kendimi satmayacağım"

Takas isteyen yıldızların eğilimi hakkında yorum yapan Damian Lillard, şampiyonluk kazanmaktan daha önemli şeyler olduğunu söyledi.
Lillard, "Bir şampiyonluk kazanmak istiyorum ancak benim için daha fazla şey ifade eden başka şeyler var. Kendimi bunun için satmaya istekli değilim gibi."
şeklinde konuştu.
Dame D.O.L.L.A., şampiyonluğu doğru şekilde kazanmak istediğini de ekledi: "Bir şampiyonluk kazanmak istiyorum ve yarışıyorum, ama bunun başka pek çok şeyle ilgili olduğunu öğrendim. Sanırım birçok kişi size sadece şampiyonluk kazanın diye konuşuyor. Geriye baktıklarında 'şundan öyle oldu, bundan böyle oldu' falan diyorlar. Kariyerim sona erdiğinde ve sahip olacağım ilişkilerin bilincinde olduğumda, insanların onlara karşı sağlam olduğumu bildiklerini ve her şeyi doğru şekilde yaptığımı bileceğim."