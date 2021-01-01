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Lillard yine ipten aldı, Warriors'ı son çeyrekte yıktı!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Portland'ın Warriors'ı 108-106 yendiği karşılaşmada takımının son 8 sayısını ve bitime 13.7 saniye kala maç kazandıran üçlük isabetini kaydeden isim oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Portland'ın Warriors'ı 108-106 yendiği karşılaşmada takımının son 8 sayısını ve bitime 13.7 saniye kala maç kazandıran üçlük isabetini kaydeden isim oldu.

Maçı 22 sayı, 5 ribaund ve 6 asistle tamamlayan Dame'in performansı şu şekildeydi:


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