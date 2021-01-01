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Lillard, yeni koç olarak Jason Kidd'i istiyor!

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın, Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e takımının bir sonraki koçunun Jason Kidd olmasını istediğini söylediği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın, Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e takımının bir sonraki koçunun Jason Kidd olmasını istediğini söylediği belirtildi.

Lillard'ın, Haynes'e "İstediğim kişi, Jason Kidd" dediği kaydedildi.

Kidd şu anda Los Angeles Lakers'ın yardımcı antrenörü görevini üstleniyor.

Haynes'e göre, takımla alakalı istekleri konusunda daha belirgin olması beklenen Lillard'ın, Kidd'in basketbol IQ'suna saygı duyduğu ve Blazers'ı bir üst seviyeye taşıyabileceğine inandığı bildirildi.

Lillard Kidd'i tercih ederken, Blazers'ın bir sonraki koç olarak Jason Kidd ve eski NBA yıldızı Chauncey Billups arasında karar vereceği söylendi.


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