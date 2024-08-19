Milwaukee Bucks yıldızı Damian Lillard, yaşlanmanın etkilerini hissetmediğini söyledi.



Milwaukee Journal-Sentinel'den Jim Owczarski'ye konuşan 34 yaşındaki Lillard, Milwaukee'deki hayal kırıklığı yaratan ilk sezonundan sonra "çöküp giden bir oyuncu olmadığını" açıkladı:



"Çöküp giden bir oyuncu değilim. Temiz ve sağlıklı bir hayat yaşıyorum, gayet iyi durumdayım. İki, üç yıl önce yaptığım şeyleri yapabilirim. Şu anda da aynı şekilde."



Lillard, birden fazla sakatlıkla uğraşmanın yanı sıra, performansını etkileyen ve saha dışında verimliliğini azaltan bazı zorluklarla da karşı karşıya kalmış olduğunu belirtti:



"Çok fazla değişiklik ve çok fazla stres vardı. Sanırım artık kendimi toparlama ve bir sonraki sezona odaklanma fırsatına sahibim."



Lillard, 2023-24 sezonunda forma giydiği 73 maçta ortalama 24,3 sayı, 7,0 asist ve 4,4 ribaund üretmiş ve kariyerinde sekizinci kez All-Star seçilmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU