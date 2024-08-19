Lillard: "Yaşlılıktan çökmüş falan değilim"

Milwaukee Bucks yıldızı Damian Lillard, yaşlanmanın etkilerini hissetmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lillard: 'Yaşlılıktan çökmüş falan değilim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2024 14:41
Son güncelleme 19 Ağustos 2024 14:48
Milwaukee Bucks yıldızı Damian Lillard, yaşlanmanın etkilerini hissetmediğini söyledi.

Milwaukee Journal-Sentinel'den Jim Owczarski'ye konuşan 34 yaşındaki Lillard, Milwaukee'deki hayal kırıklığı yaratan ilk sezonundan sonra "çöküp giden bir oyuncu olmadığını" açıkladı:

"Çöküp giden bir oyuncu değilim. Temiz ve sağlıklı bir hayat yaşıyorum, gayet iyi durumdayım. İki, üç yıl önce yaptığım şeyleri yapabilirim. Şu anda da aynı şekilde."

Lillard, birden fazla sakatlıkla uğraşmanın yanı sıra, performansını etkileyen ve saha dışında verimliliğini azaltan bazı zorluklarla da karşı karşıya kalmış olduğunu belirtti:

"Çok fazla değişiklik ve çok fazla stres vardı. Sanırım artık kendimi toparlama ve bir sonraki sezona odaklanma fırsatına sahibim."

Lillard, 2023-24 sezonunda forma giydiği 73 maçta ortalama 24,3 sayı, 7,0 asist ve 4,4 ribaund üretmiş ve kariyerinde sekizinci kez All-Star seçilmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery