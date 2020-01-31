Lillard, Westbrook'a sevgisini gösterdi

"EEE.. YANİ?"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Instagram hesabında Houston Rockets yıldızı Russell Westbrook'la fotoğrafını paylaşarak, aralarındaki "husumet" söylentilerine nokta koydu.Lillard ve Westbrook arasındaki karşılıklı trash-talk hakkında, medyada oldukça çok şey yazılıp çizilmişti.Ancak Lillard, iki süperstar arasındaki "husumet" iddialarınıiçin Instagram'da bir fotoğraf paylaştı.Fotoğraf, Lillard'ın Westbrook ve Rockets'a karşı 36 sayılıkperformansından bir gün sonra gelmişti. Bu, Lillard'ın kariyerinintriple-double'ıydı:Lillard daha önce Westbrook ile saha içindeki etkileşimleri hakkında yorum yapmıştı ve trash-talk'ların kendisini korkutmadığını öne sürmüştü:Lillard ayrıca, 15 Ocak'ta Rockets'e karşı oynanan bir maç sırasında, serbest atış çizgisindeyken Westbrook'la bir tartışma yaşamıştı. İkili, 2018-19 sezonunda bir dizi atışma yaşamıştı ve işler zaman zaman tartışmalı görünüyordu.