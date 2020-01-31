Lillard, Westbrook'a sevgisini gösterdi

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Instagram hesabında Houston Rockets yıldızı Russell Westbrook'la fotoğrafını paylaşarak, aralarındaki "husumet" söylentilerine nokta koydu.
Lillard ve Westbrook arasındaki karşılıklı trash-talk hakkında, medyada oldukça çok şey yazılıp çizilmişti.
Ancak Lillard, iki süperstar arasındaki "husumet" iddialarını sonlandırmak
için Instagram'da bir fotoğraf paylaştı.
Fotoğraf, Lillard'ın Westbrook ve Rockets'a karşı 36 sayılık triple-double
performansından bir gün sonra gelmişti. Bu, Lillard'ın kariyerinin ilk
triple-double'ıydı: "İki acımasız karşı karşıya geldiğinde, rekabeti nefretle karıştırırlar."
"EEE.. YANİ?"
Lillard daha önce Westbrook ile saha içindeki etkileşimleri hakkında yorum yapmıştı ve trash-talk'ların kendisini korkutmadığını öne sürmüştü: "Russ'a karşı her oynadığımda hep bir şey geri söylerim. Patrick Beverley için de aynı şey geçerli. Her iki oyuncuya karşı da, nasıl oynadığımla ilgili söylediklerimin hep altını doldurdum. Ama onlar, eğer istediğiniz buysa ve iyi eşleştiyseniz, bunları bir şekilde onlara bildirmeniz gerektiği benim için önemli olan iki oyuncu. Hiç korkmuyorum ve ne söylediğin umrumda değil, ben geri konuşurum. Havayı belirlerim. 'Eeee... yani?' gibi."
Lillard ayrıca, 15 Ocak'ta Rockets'e karşı oynanan bir maç sırasında, serbest atış çizgisindeyken Westbrook'la bir tartışma yaşamıştı. İkili, 2018-19 sezonunda bir dizi atışma yaşamıştı ve işler zaman zaman tartışmalı görünüyordu.