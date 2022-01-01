Lillard, Westbrook'u savundu!: "Kimse onun yaptıklarını yapamadı"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Los Angeles Lakers point guardı Russell Westbrook'u eleştirenlere karşı savundu.



Yakın zamanda "Club Shay Shay" isimli podcast'te yer alan Dame, Lakers yıldızının kariyerinin ve geriye bıraktığı mirasının "inkar edilemez" olduğunu açıkladı:



"Ona tek bir şey söyleyecek olsam, tüm bu eleştirileri kabullenmesi gerektiğini söylerdim. En büyük pazarlardan birinde oynadığı için, bundan başka çaresi yok. İster aptalca, ister cevabı apaçık belli bir soru sorsunlar, her şeye rağmen bununla başa çıkması gerektiğini belirtirdim.



Russell Westbrook'un kariyeri ve mirası asla yadsınamaz. Bunun altını çizmek gerek. Sahip olduğu başarılara ve kariyere, başka kimse ulaşabilmiş değil. Triple-double'ları için insanlar istatistik kastığını falan söylüyorlar, ama istediklerini desinler. Şahsen ben tüm sezon boyunca her maçta triple-double yapmaya çalışsam, yapamam. Ve bunu yapamayacak daha birçok kişi var. Yapması başlı başına zor bir şey.



Yere düşene tekme atmak çok kolaydır. Ama ona tek bir şey söylemem gerekirse, tüm bunlarla yüzleşmesi gerektiğini söylerdim. Ancak tabii ki, insanların tüm bu eleştirileri abarttıklarını da düşünüyorum. İnsanların Russell Westbrook'a, sırf başkalarıyla hemfikir olabilme amacıyla b*k attıklarını düşünüyorum."



Westbrook, sezonda 18.2 sayı, 7.5 ribaund ve 7.2 asist ortalamalarıyla oynuyor.



