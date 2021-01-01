Lillard: "Warriors ve Jazz taraftarlarıyla, özel bir bağımız var!"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Oakland ve Weber State Üniversitesi'ndeki geçmişi nedeniyle Golden State Warriors ve Utah Jazz taraftarlarıyla arasında özel bir bağ hissettiğini itiraf etti.



Lillard, Heavy ile yaptığı röportajda bu özel durum için şu ifadeleri kullandı:



"Aramızda özel bir bağ var. Bu benim oldukça değer verdiğim bir şey. Çünkü memleketim Oakland'a gidip Golden State Warriors'a karşı oynadığım zamanlara benziyor.



İlk beş kadrolarını okurken adımı söylediklerinde, seyirciden büyük sevgi görüyorum ve (Utah) Jazz'e karşı oynadığımızda da aynı şey oluyor. Cümleye 'Weber State'ten...' diye başlıyorlar ve herkes sevgiden adeta deliye dönüyor.



Bu şekilde takdir göstermeleri, bana göre oldukça büyük. Çünkü bu insanlar, tüm dünya beni tanımadan önce de bana aynı takdiri gösteren insanlardı. Bunlar asla gözümden kaçmaz. Asla hafife aldığım bir şey de değildir."



