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Lillard ve Harden, NBA'de haftanın oyuncuları!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard ve Brooklyn Nets yıldızı James Harden, sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı için Haftanın NBA Oyuncuları seçildiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard ve Brooklyn Nets yıldızı James Harden, sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı için Haftanın NBA Oyuncuları seçildiler.

Lillard ve Harden, bu sezon ödülü ikinci kez kazanmış oldular.

Lillard maç başına 36.3 sayı, 5.7 ribaund ve 12.7 asist ortalamaları yakalarken, Trail Blazers ekibi haftayı 2-1 serisiyle kapattı:

16 Şubat: 31 sayı (12-25 şut isabeti, 5-14 üçlük isabeti), 7 ribaund, 10 asist, 2 top çalma
17 Şubat: 43 sayı (14-28 şut isabeti, 7-16 üçlük isabeti), 4 ribaund, 16 asist, 1 top çalma, 1 blok
20 Şubat: 35 sayı (10-30 şut isabeti, 7-17 üçlük isabeti), 6 ribaund, 12 asist, 1 top çalma

Harden ise maç başına 31.8 sayı, 9.0 ribaund ve 10.8 asist ortalamaları ile Nets'in haftayı 4-0 galibiyetle kapatmasında büyük rol oynadı:

15 Şubat: 29 sayı (10-18 şut isabeti, 6-10 üçlük isabeti), 13 ribaund, 14 asist, 1 blok
16 Şubat: 38 sayı (14-22 şut isabeti, 5-11 üçlük isabeti), 7 ribaund, 11 asist, 1 top çalma
18 Şubat: 23 sayı (7-15 şut isabeti, 3-7 üçlük isabeti), 5 ribaund, 11 asist, 2 top çalma, 1 blok
21 Şubat: 37 sayı (13-25 şut isabeti, 4-9 üçlük isabeti), 11 ribaund, 7 asist, 2 top çalma


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