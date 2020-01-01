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Lillard ve Durant, NBA'de haftanın oyuncuları oldular!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard ve Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı için Haftanın NBA Oyuncuları seçildiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard ve Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı için Haftanın NBA Oyuncuları seçildiler.

Lillard maç başına 30.3 sayı, 5.3 ribaund ve 7.3 asist ortalamaları yakalarken, Trail Blazers ekibi haftayı 3-1 serisiyle kapattı:

11 Ocak: 23 sayı (8-16 şut isabeti, 3-6 üçlük), 7 ribaund, 5 asist, 1 blok
13 Ocak: 40 sayı (11-23 şut isabeti, 6-15 üçlük), 1 ribaund, 13 asist, 3 top çalma
14 Ocak: 22 sayı (7-16 şut isabeti, 2-5 üçlük), 6 ribaund, 4 asist, 1 top çalma
16 Ocak: 36 sayı (10-23 şut isabeti, 4-12 üçlük), 7 ribaund, 7 asist, 1 top çalma

Durant maç başına 34.0 sayı, 5.3 ribaund ve 8.0 asist ortalamaları ile ilerledi, Nets ise oynadığı 3 maçtan da galip ayrıldı:

12 Ocak: 34 sayı (12-18 şut isabeti, 4-7 üçlük), 9 ribaund, 13 asist
13 Ocak: 26 sayı (10-18 şut isabeti, 3-5 üçlük), 3 ribaund, 6 asist, 2 blok
16 Ocak: 42 sayı (16-26 şut isabeti, 5-8 üçlük), 4 ribaund, 5 asist, 2 top çalma, 2 blok


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