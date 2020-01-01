Lillard ve Durant, NBA'de haftanın oyuncuları oldular!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard ve Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı için Haftanın NBA Oyuncuları seçildiler.



Lillard maç başına 30.3 sayı, 5.3 ribaund ve 7.3 asist ortalamaları yakalarken, Trail Blazers ekibi haftayı 3-1 serisiyle kapattı:



11 Ocak: 23 sayı (8-16 şut isabeti, 3-6 üçlük), 7 ribaund, 5 asist, 1 blok

13 Ocak: 40 sayı (11-23 şut isabeti, 6-15 üçlük), 1 ribaund, 13 asist, 3 top çalma

14 Ocak: 22 sayı (7-16 şut isabeti, 2-5 üçlük), 6 ribaund, 4 asist, 1 top çalma

16 Ocak: 36 sayı (10-23 şut isabeti, 4-12 üçlük), 7 ribaund, 7 asist, 1 top çalma



Durant maç başına 34.0 sayı, 5.3 ribaund ve 8.0 asist ortalamaları ile ilerledi, Nets ise oynadığı 3 maçtan da galip ayrıldı:



12 Ocak: 34 sayı (12-18 şut isabeti, 4-7 üçlük), 9 ribaund, 13 asist

13 Ocak: 26 sayı (10-18 şut isabeti, 3-5 üçlük), 3 ribaund, 6 asist, 2 blok

16 Ocak: 42 sayı (16-26 şut isabeti, 5-8 üçlük), 4 ribaund, 5 asist, 2 top çalma, 2 blok



