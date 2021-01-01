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Lillard, Tokyo'da sakatlığa rağmen oynamış!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın, ABD Milli takımının Tokyo'daki altın madalya maratonu sırasında karnından sakatlanmış olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın, ABD Milli takımının Tokyo'daki altın madalya maratonu sırasında karnından sakatlanmış olduğu bildirildi.

The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Blazers süperstarı Tokyo'da karnından bir sakatlık geçirdi ve bu yüzden ABD ile geçirdiği süre boyunca kendini gösteremedi.

Üçlük çizgisi gerisinden %35 ve toplamda yalnızca %38 isabetle oynamış olan Dame'in agresif bir oyun sergilemediği ve zaman zaman potaya gitme şansını pas geçtiği dikkat çekiyordu.

Lillard'ın iyileşmek ve gelecek sezona hazırlanmak için neredeyse iki aylık bir süreç bulunuyor ve 28 Eylül'de antrenman kampları başlayacak.


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