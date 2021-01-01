Lillard: "Takımlar dünya çapında daha iyiler, artık herkesi kolayca yenemeyiz"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, uluslararası takımların dünya çapında daha iyi hale geldiğini ve ABD Milli Takımının artık onları kolayca yenemeyeceğini söyledi.



Zorlu bir başlangıçtan ve sorgulanan birçok olgunun ardından, birçok kişi halen ABD Milli takımının bu yıl Altın madalyayı kazanacak kadar iyi olup olmadığı konusunda şüpheli durumda.



Lillard, takımın hala biraz kimya geliştirmesi gerektiğini belirtirken, ayrıca dünya çapındaki yeteneklerin daha iyi hale geldiğine de dikkat çekti:



"Bence hepimiz için farklı bir süreç oldu. Kevin Durant ve Draymond Green dışında hiçbirimiz, pek birlikte oynamadık. Uluslararası oyun çok farklı. O oyunu nasıl oynayacağımızı ve sadece bir grup yetenekli adamdan fazlası olarak, nasıl bir takım olabileceğimizi çözmeye çalışıyoruz.



Rakibimiz olan diğer takımlar, bizden daha uzun süredir kamptalar ve şu an olduğumuzdan daha iyi durumdalar. Milli takımlarda yıllardır aynı kadrolarla oynuyorlar. Bu da bana kalırsa genel yeteneğin dünya çapında ne kadar iyiye gittiğini ve bizim de sahaya çıkıp onları öylece yenemeyeceğimizi gösteriyor."



ABD ekibi ilk iki hazırlık maçında mağlubiyet alarak herkesi şaşırtmış, en son Arjantin ekibine karşı bir galibiyet almıştı.



