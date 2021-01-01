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Lillard: "Takasımı istemeyeceğim, ama bir şampiyonluk takımı değiliz"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Portland'dan takas talep etmeyi planladığı yönündeki haberleri yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Portland'dan takas talep etmeyi planladığı yönündeki haberleri yalanladı.

TrueHoop'tan Henry Abbott'tan gelen bir rapor, 31 yaşındaki guardın önümüzdeki günlerde Portland'dan takasını isteyeceğini iddia etmişti.

Dame, bu iddiayla ilgili muhabirlere şunları söyledi:

"Bu doğru değil. Geleceğimin ne olacağına dair kesin bir karar vermedim."

Lillard, gelecek sezonun başlangıcı hakkında soru sorulduğunda, "Portland forması giymeyi beklediğini" açıkladı.

"BİR ŞAMPİYONLUK TAKIMI DEĞİLİZ"

Dame takımdan acil bir kaçış arayışında olduğu fikrini reddederken, yeni koç Chauncey Billups'a rağmen, kadronun şimdiki haliyle bir şampiyonluk için rekabet edebileceğine inanmadığını da itiraf etti:

"Chauncey'nin ekibimizi değiştirip bizi daha iyi bir takım haline getirebileceğine katılmıyorum. Ama takımımıza şu anki haliyle bakarsanız, 'Bu bir şampiyonluk takımı, sadece yeni bir koç lazım' diyeceğinizi sanmıyorum."

Lillard ayrıca, yakında Las Vegas'taki bir toplantıda genel menajer Neil Olshey ve Billups ile iletişime geçeceğini doğrulayarak, "Yapılması gereken bir konuşma var" ifadelerini sözlerine ekledi.


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