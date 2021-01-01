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Lillard takasa açık değil ve Portland'a bir talepte bulunmamış!

ESPN'den Zach Lowe, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın şu anda takas için müsait olmadığını ve takımından takas talebinde de bulunmadığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Zach Lowe, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın şu anda takas için müsait olmadığını ve takımından takas talebinde de bulunmadığını belirtti.

Lowe, yazdığı makalede her takımın Sixers guardı Ben Simmons, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal ve Lillard'ı muhtemel takas adayları olarak gördüğü kaleme alırken, şu anda bu oyunculardan sadece Simmons'ın takasa açık olduğunu açıkladı:

"Bradley Beal, Ben Simmons ve Damian Lillard'ın hepsi takımlarında kalıyor. Wizards, ölü sezon döneminin inkar edilemez bir kazananı. John Wall'u neredeyse tamamen yeni bir takıma dönüştürdüler ve ilk tur seçimlerinde eşit derecede iyi tercihlerde bulundular.

Simmons aralarında müsait olan tek kişi, ancak onun müsaitliği diğer ikisine çok bağlı. Ve muhtemelen bu zamanla değişebilecek olsa da, Beal'dan çok Lillard'a."

Lillard piyasada takasa müsait olmadığı sürece, Simmons'ın Philly kadrosunda kalması düşünülüyor.


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