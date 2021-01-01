Lillard: "Süpertakım oluşturmak, benlik değil"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, kariyerinde bir "süpertakıma" katılma olasılığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Lillard, NBC Sports'tan Lindsey Wisniewski'ye, kariyerinin geri kalanında Trail Blazers'da kalmak istediği için böyle bir fikirden yana olmadığını açıkladı:



"Bu durum, oyuncuları 'Şu adamla anlaşırsam beraber oynayabiliriz' gibi bir duruma zorluyor. Ama eğer yapmak istedikleri buysa, benim açımdan bir sorun yok, neyse ne.



Fakat şahsen benim yapabileceğim bir şey değil. Bunu yapacağıma, sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yaparak kaybetmeyi tercih ederim, çünkü bunu yaparsam kazanabileceğimi de biliyorum."



Lillard, 2012 NBA Draftı'nda altıncı sıradan seçildiğinden beri Blazers kadrosunda yer alıyor.



