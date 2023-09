Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard, kendisini Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'den daha iyi bir oyuncu olarak gördüğünü söyledi.



NBA tarihindeki en iyi point guardın kim olduğuna dair yakın zamanda yapılan tartışmalarla ilgili 'It Is What It Is' isimli podcast'te fikrini sunan Lillard, bu oyuncunun Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson olduğunu belirtti.



Curry yerine Magic'i tercih etmesinin sebebi olarak ise Blazers yıldızı, Warriors'ın pas trafiğinin daha çok Draymond Green üzerinden yönetilmesi ve Steph'in topsuz alanda bir oyun kurucudan ziyade şutör guard rolü oynaması olduğunu belirtti:



"Bence Steph benim gibi topu daha fazla elinde tutmasının gerekli olduğu bir hücum yapısında oynasaydı, onu daha fazla point guard işi yaparken görebilirdik."



Curry'nin kendisinden daha iyi olup olmadığı sorulduğunda ise Lillard, "Sahaya çıktığımda kimsenin benden daha iyi olduğunu düşünmüyorum" diyerek, kendisinin ligdeki en iyi aktif point guard olduğuna inandığını sözlerine ekledi.



Lillard son olarak, Curry, Kyrie Irving ve Russell Westbrook'un NBA kariyeri boyunca karşılaştığı en iyi point guardlar olduğunu belirtti.