Lillard, söylentilerden bıktı: "Takasımı istemiyorum!"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, yakın zamanda Trail Blazers'tan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.



Lillard, son çıkan dedikodular sonrası, muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Takasımı istemiyorum. Her gün (başantrenör) Chauncey (Billups) ve antrenman tesisindeki arkadaşlarla başarıya ulaşmak adına bazı çözümler bulmaya uğraşıyoruz. Ayrılmayı planlasam, neden çözüm bulmaya çalışayım?



Bunların hepsi güzel hikayeler ve konuşulmak istenen şeyler. İnsanlar da keyif aldıkları için devam ettiriyorlar. Ama benim niyetim Portland'da olmak ve bu işi çözmek. İnsanlar bundan ne kadar keyif alıyorlarsa alsınlar ama bu söylentiler doğru değil."



29 Kasım'dan bu yana karın bölgesindeki sakatlık yüzünden kadro dışı olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 21.5 sayı, 7.8 asist ve 4.0 ribaund ortalamalarıyla oynuyordu.



Bu sezonu sıkıntılı geçiren Portland, Batı Konferansı'nda 11-15'lik derecesiyle 11. sırada yer alıyor.



