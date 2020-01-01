Lillard, Skip Bayless'a: "Þaka gibi bir adamsýn, soytarýsýn"

Portland Trail Blazers süperstarý Damian Lillard, "Dame Time'a inanmadýðýný" söyleyen Fox Sports analisti Skip Bayless'a, Twitter'dan yanýt verdi.



Lillard, son zamanlarda çok fazla eleþtiriye maruz kalmýþtýý. Takýmýnýn bu sezon geçirdiði sýkýntýlar ve geçmiþteki playoff baþarýsýzlýklarý, kendisini eleþtirilerin odaðý haline getirmiþti. Geçtiðimiz Cumartesi günü, LA Clippers oyuncularý Paul George ve Patrick Beverley de bu eleþtirileri yapan kiþiler arasýna girmiþlerdi.



Bayless'ýn tweet'i, Lillard'ýn Cumartesi günü Clippers'a karþý alýnan 122-117'lik maðlubiyette, kritik anda iki önemli serbest atýþ kaçýrmasýyla alakalýydý.



Bayless, Undisputed programýnda, Shannon Sharpe'a þu açýklamalarý yapmýþtý:



"Damian Lillard konusunda kafaný kuma gömmeye devam etmene izin vereceðim, ama ben gömmeyeceðim. Cumartesi günü olanlara gelirsek... Damian Lillard hakkýnda sorguladýðým þeyi doðruladý. O gerçekten "asýl adam" mý? Adýnýn önündeki yýldýzýn baþýnda gerçekten "süper" var mý?"



"Ben böyle görmüyorum ve çok önemli olan anlarda da görmedim. Ve Clippers'ýn da gördüðünü sanmýyorum. Çünkü sana söylemeliyim, senin adamýna güldüler. Onlar (Patrick Beverley ve Marcus Morris), Dame iki serbest atýþý kaçýrdýðýnda ve skoru eþitleyebilecek üçlüðü kaçýrdýðýnda, adamýný makaraya aldýlar. Benchte otururken, bileklerinde saat varmýþ gibi dokunup durdular ve 'Dame Time' diyerek dalga geçtiler. Onun Russell Westbrook ve Paul George'a el sallayarak veda ettiði gibi, onlar da ona el sallayarak veda ettiler."



"Ve bu konudaki en büyük ironi, bu Blazers takýmýnýn, Clippers'ýn senin takýmýn olan Los Angeles Lakers'la oynamak için can attýðý takým olmasý, çünkü acý verici bir þekilde aþikar olan bir þey varsa, o da Portland Trail Blazers'ýn, en azýndan kaðýt üzerinde playofflarýn ilk turunda, adamlarýna problem çýkarmak açýsýndan en iyi þansa sahip olmalarý."



"GERÝ VÝTES YAPTIN, SAYGIMI KAZANAMAYACAKSIN"



Ancak bu yorumlar, Lillard'ýn gözünden kaçmadý ve Twitter'dan þu þekilde bir yanýt verdi:



"Ben seninle ilgili hiçbir þeye inanmamýþtým zaten kardeþim. Þaka gibi adamsýn. Ve aramýzdaki özel konuþmada sürekli geri vites yaptýðýndan ötürü asla saygýmý kazanamayacaksýn. Soytarý."



Görünüþe göre Skip ve Dame, Bayless'ýn önceki eleþtirileriyle ilgili geri adým attýðý özel bir diyalogda bulunmuþlardý.



TV eleþtirmenlerine karþýlýk verme konusunda hiçbir zaman utangaç olmayan Lillard, Pazar günü bir intikamla Cumartesi günkü maðlubiyetinden geri dönmüþ ve Trail Blazers'ýn Batý Konferansý'nda 8. sýrada yer almak için verdiði savaþý sýrasýnda, Philadelphia 76ers'a 51 sayý atmýþtý.



