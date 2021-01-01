Lillard, sıkıntılardan kaçınmıyor: "DNA'mın bir parçası!"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, mücadelelerin üstesinden gelmenin "DNA'sının bir parçası olduğunu" söyledi.



Sezonda yedi maçın ardından Portland, en son Philadelphia 76ers'a yenilerek 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet almış oldu.



Portland'ın sıkıntı çekmesinin nedenlerinden biri, bu sezon maç başına 18.3 sayı ortalama ile önceki sezonun 28.8 sayı ortalamasından önemli ölçüde düşük performans gösteren Lillard'dı.



Bu düşüşe rağmen, Lillard bunu bir meydan okuma olarak gördüğünü şöyle belirtti:



"Şahsen ben, bu fırsatların ortaya çıkmasına bayılıyorum. Çünkü formda olduğum zamanlarda, insanlar geçmişe bakıp 'Kötü gittiğin fakat buna rağmen başını dik tuttuğun zamanları hatırlıyoruz' diyecekler. İnsanlar, başarısızlıkla nasıl başa çıktığınızı gördüklerinde, başarınıza daha çok saygı duyarlar gibime geliyor.



Yani şahsen bu durumu benimsiyorum. Eğlenceli değil. Kolay hiç değil fakat bu benim DNA'mın bir parçası. Bu pozisyona böyle geldim. Bunun için kızgın değilim. Bunu bir meydan okuma olarak görüyorum ve her zaman yaptığım gibi tekrar zirveye yükseleceğimi de biliyorum."



