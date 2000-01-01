Lillard: "Þampiyon olmak için meþru bir þansýmýz var"

Portland Trail Blazers süperstarý Damian Lillard, Blazers'ýn playofflara kalarak Orlando'da þampiyon olmak için 'meþru bir þansý' bulunduðunu söyledi.



Lillard ve Portland, Walt Disney World'de devam edecek 2019-20 NBA sezonunda yer alacak 22 takýmýn bir parçasý olarak, Orlando'ya gidecekler.



Ancak Lillard'a göre, Blazers'ýn playofflara ulaþmak ve þampiyonluðu kazanmak için "meþru bir þansý" var:



"Benim motivasyonum playofflara katýlmak. Birincisi, bir þampiyonluk þansý için oynamak istiyoruz. Bence herkes biraz paslý bir þekilde geri geliyor. Bazý takýmlarda oynamamayý tercih etmiþ adamlar olacak. Bazý çocuklar ilgisiz olacak, yaz dönemlerini baþka þekilde geçirmek isteyecekler. Bazý çocuklar formsuz olacak... Bunlar, birçok takýma aslýnda kazanma þansý veren birer faktör olacak. Sanýrým bu benim motivasyonumun bir parçasý, meþru bir þans olduðunu bilmek. Ýlk beþ kadromuzdaki uzun forvetimizi ve pivotumuzu geri aldýk. Daha saðlýklý bir ekibiz. Bu da motivasyon."



Blazers, sezonun yeniden baþladýðý dönemde, sekizinci sýradaki Memphis Grizzlies'in 3.5 maç gerisinden baþlayacak.



