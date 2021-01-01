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Lillard, şampanya videosu için son derece dürüst konuştu!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, ABD Milli Takımı ile kutlamalar sırasında şampanyayı patlatamaması durumuna son derece dürüst bir açıklama getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, ABD Milli Takımı ile kutlamalar sırasında şampanya patlatamaması durumuna son derece dürüst bir açıklama getirdi.

ABD Milli Takımı'nın Olimpiyat finalinde Fransa'yı mağlup etmesinin ardından, soyunma odası kutlama moduna girmişti ve herkes şampanya patlatmaya hazırlanıyordu. Lillard'ın bunu yaparken sıkıntı çektiğini gören takım arkadaşı Draymond Green ise, kendisine yardım etmiş ve nasıl yapıldığını göstermişti.

Yakın zamanda Dame, bu komik anı hakkında şunları söyledi:

"Şampiyonluk kazanmadığınız zaman böyle oluyor. Ben henüz kazanmış değilim ve Draymond üç kez kazandı. Altın madalyayı kazandıktan sonra herkes şampanya patlatıyordu ve benim bu konuda fazla tecrübem olmadığı için, şampiyonun yardımına ihtiyacım oldu."

NBA kariyerinde Lillard, sadece bir kez Konferans Finallerine yükselmiş ve hiç Finallere çıkamamıştı. Green ise tüm kariyeri boyunca Golden State Warriors'ın bir parçası olarak üç şampiyonluk kazanmıştı.


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