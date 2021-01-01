Lillard: "Sağlıklı bir Durant, NBA'in en iyi oyuncusudur!"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, "sağlıklı bir Kevin Durant'in" ligdeki en iyi oyuncu olduğunu söyledi.



"The Dan Patrick Show"a konuk olan Dame, KD ve Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ikilisinin aynı dönemde sağlıklı olması durumunda bile, Durant'in ligdeki en iyi oyuncu olabileceğini açıkladı:



"Sağlıklı olduğunda, KD ve LeBron zirvedeler. Bence sağlıklı bir KD, NBA'deki en iyi oyuncu olabilir. Yani onu savunabilen kimse yok. Sağlıklıysa, dripling sonrası ikilik atar, üçlük atar, sırtı dönük oynar, çembere gider... Şutunu bloklamanıza da imkan yok. O boyda o şekilde hareket eden ve öyle bir top hakimiyetine sahip olan bir adamın karşısına kimi vereceksiniz ki? Yani sağlıklıyken, şu anda ligdeki en iyi oyuncu olabilir diye düşünüyorum."



