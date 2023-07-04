Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın "sadece Miami Heat için oynamak istediği" iddia edildi.



Birçok raporda, geçtiğimiz günlerde Trail Blazers'a takas edilme talebini iletmiş olan Lillard'ın aklında sadece Heat ekibinin olduğu öne sürülmüştü.



Blazers'ın bu talebi yerine getirme sürecinde ise Lillard'ın isteğinin değil, takımın çıkarının birincil hedef olacağı genel menajer Joe Cronin tarafından net bir şekilde belirtilmişti.



Fakat The Athletic'ten Shams Charania, Lillard'ın "sadece" Miami için oynamak istediğini yineledi:



"Bana Damian Lillard'ın sadece Miami Heat için oynamak istediği söylendi. Bu sabır isteyen bir süreç olacak. Portland Trail Blazers genel menajeri Joe Cronin'in ligi gözden geçirip piyasayı takip ederek duruma iyice baktığını görebiliriz. Ama bence James Harden gibi, Damian Lillard da tercih ettiği yere gidecek bir oyuncu kalibresinde.



Bana Heat ile muhtemel bir anlaşmada Blazers'a birkaç ilk tur draft seçimi kazandırabilecek 3 veya 4 takımlı senaryolar olduğu aktarılmıştı. Ve bence Portland'ın Damian Lillard için yapacağı bir anlaşmada neler isteyebileceğine baktığınızda, gelecek bazı için draft seçimleri ve genç oyuncular almak isteyeceklerdir."



Heat guardı Tyler Herro'nun Blazers için pek çekici bir varlık olmadığı ve üçüncü bir takımın gerekli olacağı da söylenenler arasında yer almıştı.



