Lillard, Portland şampiyonluğu için halen "iyimser"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Blazers'ın şampiyonluk için rekabet edebileceği konusunda hala iyimser olduğunu söyledi.



Yakın zamanda NBA.com'dan Mark Medina ile konuşan Lillard, Portland'ın bu sezon sahip olduğu şans konusunda iyimser olduğunu dile getirdi ve organizasyona olan sevgisini yineledi:



"Bu konuda iyimserim. İnancım var. Ve bu organizasyonu çok seviyorum. Hepimiz buna dahil olduğumuz sürece, sahanın her iki tarafında da tamamen farklı bir takım gibi görünebiliriz."



Lillard, dokuz sezonunun ardından koç Terry Stotts'ın yerini alan eski NBA oyuncusu ve LA Clippers yardımcı antrenörü Chauncey Billups altında daha da güçlü hissettiğini söyledi:



"(Stotts'ın ayrılışı) asla birbirimizden hoşlanmadığımız için gerçekleşmedi. Yalnızca, 'Kazanmayı bu kadar istiyorum' durumuyla ilgiliydi. Chauncey ve Neil (Olshey, genel menajer) ile konuştuktan sonra, gönülsüz bir şekilde değil, tamamen azimli bir şekilde takımda kalmaya gönüllü oldum."



"BILLUPS'IN KOÇLUĞU, OYUN KARİYERİ GİBİ"



Dame ayrıca, Billups'ın koçluk yapma biçimini de şu şekilde takdir etti:



"Mantalitesi ve stilinden, bu işi oyun kariyerine ne kadar benzer bir şekilde yürüttüğünü anlayabiliyorsunuz. Ayrıntılara yaklaşım şekli ve bazı belirli şeylere verdiği önemden anlaşılıyor."



Trail Blazers'ın sezonda derecesi 2-2 şeklinde.



