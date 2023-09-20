Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Trail Blazers ile artık "hedeflerinin örtüşmediğni" söyledi.



Geçtiğimiz günlerde YouTube'daki BACKONFIGG programına konuk olan Lillard, Oakland'da geçen hayatından, NBA kariyerinden, müzik kariyerinden ve Trail Blazers'tan bulunduğu takas talebinden bahsetti.



Lillard, bazen bir oyuncunun ve takımın artık aynı şeyleri istemeyecek bir noktaya gelebildiğini açıkladı:



"Aptalca davranılmaması gereken bazı durumlar vardır. Genelde sonuna kadar gideceğimizi ve ne olursa olsun birbirimizi yarı yolda bırakmayacağımızı söyleriz. Benim bunu artık kimseye kanıtlamak gibi bir derdim yok. Zaten göstermiştim. Bunu yürekten söylüyorum.



Bu, 'ne olursa olsun birbirimizi ispiyonlamayız' dememiz gibi bir durum. Benim tutumum da bu şekildeydi. Ve zamanı geldiğinde de bu kurala göre oynamaya devam ettim. Fakat karşımdaki, aynı tutumu sürdürmek istiyor muydu?



Zaman içinde karşımdakinin bu kurala uymadığını farkettim. Bu olduğu zaman da, artık eskisi gibi olamıyorsunuz. Hedefleriniz örtüşmüyor ve karşımdaki benimle aynı şeyi istemediğini gösteriyor."



Lillard'ın sezon başlamadan önce takas edilmemesi durumunda, Trail Blazers'ın 2 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek medya günü ve ertesi gün başlayacak olan antrenman kampında yer alması bekleniyor.



