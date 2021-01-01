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Lillard, Portland'dan 107 milyon dolar istiyor!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın bu yaz ekibiyle kontratını iki yıllığı 107 milyon dolara uzatmak istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın bu yaz ekibiyle kontratını iki yıllığı 107 milyon dolara uzatmak istediği iddia edildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Lillard'ın Temmuz ayında Portland ile iki yıllığı 107 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamak istediğini ve menajeri ile bu fikri yönetime sunmak için, takımın yeni genel menajerinin işe alınmasını beklediklerini kaydetti.

Lillard'ın 2024-25 sezonunda alacağı 48.8 milyon doların üzerine, yeni muhtemel sözleşmesi kendisine 35 yaşında 51 milyon dolar, 36 yaşında ise 55 milyon dolar kazandırabilir.

Lillard'ın kampının, muhtemel uzatma kontratı sonrası, değeri yüksek olan veteran takım arkadaşlarını yeniden yapılanma yolunda takas etme fikrini yönetimle özel olarak görüştüğü söylendi.

Geçtiğimiz yaz, Lillard'ın temsilcileri yıldızın "kalma ya da gitme niyeti hakkında" belirsiz mesajlar vermişlerdi.


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