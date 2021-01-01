Lillard: "Popovich için oynama konusunda sabırsızım"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Olimpiyatlarda ABD Milli takımı için oynamayı tercih etmesinin sebebinin açıkladı.



Lillard geçtiğimiz günlerde, bu yaz Olimpiyatlar için ABD Takımı'na katılma kararını açıklamıştı ve bu durum, Trail Blazers ile sezonu yeni sona erdiği düşünüldüğünde biraz sürpriz olmuştu.



Dame, efsane koç Gregg Popovich'in takıma koçluk yapmasının, kararını etkileyen en büyük faktörlerden biri olduğunu belirtti:



"Pop'ın milli takımın koçu olması, oynama kararımda büyük rol oynadı. Bir koç ve insan olarak Pop'a saygım çok büyüktür. Onun için oynamayı, basketbol bilgisini kendime katmayı ve takımımızın neler yapabileceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."



Birçok oyuncu, vücutlarını dinlendirerek gelecek sezona hazırlanmak için resmi olarak veya gayri resmi olarak Olimpiyatlarda oynama kararını pas geçmişlerdi.



"UMARIM UYUMLU BİR KADRO KURARIZ"



Lillard, takımdaki varlığının diğer yıldızları aynı şeyi yapmaya tam olarak motive etmeyeceğini söylese de, altın madalyayı eve getirmeye kararlı olan rekabetçi bir takım oluşturabileceklerini umduğunu söyledi:



"Umarım bir takım olarak oldukça uyumlu olan, büyük oyunculardan oluşmuş bir kadro kurabiliriz. İlla ki 'Dame oynuyor, ben de oynayayım' demelerini istemem ama umarım en iyi oyunculardan bazılarının oynamaya karar verdiklerini görerek, buna özel bir şeyin parçası olmak adına bir fırsat olarak bakarlar."



Lillard, 2008'deki Redeem Team'in dominasyonunu ve bencil olmayan oyunlarını izlerken çok eğlendiğini ve bunun milli takıma katılma konusunda kararını ciddi anlamda etkilediğini de sözlerine ekledi:



"Redeem Team'i izlediğimi ve çok eğlenceli göründüğünü hatırlıyorum. Bir takımdaki pek çok yıldız, bencil olmadan birlikte oynayabiliyor ve eğlenebiliyordu. O takım, basketbolu dünyanın en iyi oyuncularıyla birleştirmişti. Çok eğleniyor gibi görünüyorlardı ve NBA takımlarındaki normal sorumluluklarından da çok özgür gibilerdi. Bundan dolayı ABD takımı ile çok ilgilenmeye başlamıştım. Bunu deneyimlemek ve ailemi ve ülkemi daha önce katılmadığım büyük bir sahnede temsil etmek, benim için çok şey ifade ediyor."



