Lillard, "Playoff yoksa oynamam" ifadesini açıklığa kavuşturdu

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, "anlamsız maçlar" ifadesine açıklık getirdi ve turnuvayla ilgili düşüncesini yine belirtti.



Haftanın başlarında, Lillard, takımın playoff yapma şansı yoksa sezonun geri kalanında oynamamayı planladığını açıklamıştı. Bu, her taraftan bazı eleştirilerle karşılanmıştı ve 29 yaşındaki yıldız, önceki ifadesini değiştirmeden tekrarladı.



ESPN'in "Jalen & Jacoby" programında konuk olan Lillard, önceki ifadesinin yanlış yorumlandığını iddia ederek, duruşunu açıklığa kavuşturdu:



"Söylediklerimin çarpıtıldığını hissettim, çünkü bu sıradan bir sohbetti. 'Şunu s***, bunu s****' demişim gibi gözükmüş, ancak bu şekilde açıkladığım bir ifade değildi."



Lillard, doğru şartlar altında tekrar oynamaya istekli olmaya devam edeceğini açıklamaya devam etti:



"Açıkçası oyuncular olarak oynamak istiyoruz, ama belli bir şey için oynamak istiyoruz - özellikle de ilk etapta bunun için oynayacak durumdaysak. Bir play-in turnuvasının mükemmel olacağını hissediyorum, çünkü aslında çarpıcı bir mesafedeydik ve playoff'a girmek için yeterli maçlarımız vardı. Ancak o ana kadar, doğrudan playofflara başlamaya karar verselerdi, hepimiz hayal kırıklığına uğrardık."



Blazers şu anda Batı'daki dokuzuncu sırada yer alıyor ve sekizinci sıradaki Memphis Grizzlies'in üç buçuk maç gerisinde bulunuyor.



